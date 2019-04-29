بالصور..مرضى الكلى يطالبون بتنحية مدير مستشفى بئر العاتر بتبسة

يطالب مرضى القصور الكلوي، ببلدية بئر العاتر بتبسة، برحيل مدير المؤسسة الإستشفائية “التيجاني هدام” بسبب الحالة المزرية التي آل إليها.

ونظم أعضاء “جمعية الأمل لمرضى القصور الكلوي”، وقفة احتجاجية، سلمية اليوم الإثنين، داخل مستشفى البلدية، شارك فيها مواطنون من نشطاء وممثلي المجتمع المدني.

وحملت هذه الفئة مدير المستشفى مسؤولية حالتهم الكارثية، حيث لا تتوفر وحدة تصفية الدم على طبيب مختص، ولا على مخبر

متطور لإجراء التحاليل، بالإضافة إلى قلة خبرة الممرضين في هذا المجال، وإهمال المرضى، وإنعدام النظافة.

المرضى وعوض أن تحل مشاكلهم تفاجئوا بدعوى قضائية رفعها مدير المستشفى ضد رئيس جمعية القصور الكلوي، بحجة أنه

يحرض المرضى والمواطنين ضده.

الوقفة اختتمت بجلسة مع اللجنة الممثلة لمديرية الصحة، والتي حلت على عجل بالمستشفى للإستماع إلى إنشغالات المحتجين

ووعدت بالتكفل بها في القريب العاجل.

وهدد المرضى يتنظيم وقفات أخرى مستقبلا حتى يعود مستشفى “التيجاني هدام” إلى سابق عهده وتتحسن الخدمات الصحية به وتحفظ كرامة المريض.