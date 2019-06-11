بالصور.. مركز الإعلام الإقليمي بقسنطينة ينظم يوما إعلاميا بمناسبة إحياء شهر الطفولة

نظّم مركز الإعلام الإقليمي بقسنطينة اليوم، يوما إعلاميا لصالح مجموعة من أطفال الروضات، المراكز النفسية البيداغوجية والأفواج الكشفية لولاية قسنطينة بمناسبة إحياء شهر الطفولة.

وأشرف على افتتاح هذا النشاط الاتصالي المدير الجهوي للإيصال والإعلام والتوجيه نيابة عن اللواء قائد الناحية العسكرية الخامسة.

حيث استهل البرنامج بعرض شريط وثائقي حول “مدرسة أشبال الأمة بسطيف الشهيد زياد عبد العزيز” تعرّف من خلاله البراعم على هذا الهيكل التكويني النوعي بالجيش الوطني الشعبي.

ليتم بعدها تقديم عروض مسرحية من طرف الأطفال التابعين لمختلف الروضات المشاركة بالإضافة لأشبال الكشافة الإسلامية الجزائرية.

في ختام هذا النشاط الاتصالي تم تقديم هدايا على الأطفال والتقاط صور تذكارية بالمناسبة.

إضافة لتوزيع كراسي متحركة على مجموعة من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.