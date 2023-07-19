بالصور.. مزرعة فلاحية بعين الدفلى تسرق المياه الموجهة للمواطنين لسقي الحقل

كشفت الجزائرية للمياه وحدة عين الدفلى عن توصيل غير شرعي ممثلة في سرقة مياه ببلدية سيدي لخضر بمحاذاة مصنع السكر.

وتم الكشف عن ذلك، خلال مواصلة للخرجات الميدانية المكثفة لمحاربة التوصيلات غير الشرعية. وخلال زيارة تفقدية مساء الأمس الثلاثاء لرئيس مركز الإنتاج لتفقد سلسلة الإنتاج لنظام التموين لمحطة المعالجة لسد سيدي أمحمد بن طيبة الممونة. لـ 06 بلديات بالمياه الصالحة للشرب سيدي لخضر ، خميس مليانة ، عريب ، عين الدفلى ، المخاطرية و العامرة.

وحسب الجزائرية للمياه وحدة عين الدفلى، فقد تم تسجيل إستغلال مزرعة فلاحية (حقل طماطم). لتوصيل غير شرعي من قناة الجر الرئيسية قطر 600 مم رواق خميس مليانة. مع ربطها بقناة فرعية قطر 75 مم و إستعمالها في السقي لفلاحي للحقل.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعني بحضور مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا. السلطات المحلية ممثلة في رئيس بلدية سيدي لخضر، المساعد القانوني للوحدة و المحضر القضائي.

كمتا تمت مواصلة عمليات المراقبة الميدانية الشاملة لكافة قنوات الجر ، الدفع. التوزيع بمختلف سلاسل الإنتاج بكافة البلديات المسيرة.

وينتج عن مثل هاته التعديات تذبذبات معتبرة في التوزيع للمواطنين مع خسائر جسيمة للوحدة من حيث المياه المنتجة. والمعالجة غير المفوترة.