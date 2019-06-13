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بالصور..مزيان يمضي رسميا في العين الإماراتي لـ 4 سنوات

الرياضة
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بالصور..مزيان يمضي رسميا في العين الإماراتي لـ 4 سنوات
بقلم يونس رزيق

أمضى الدولي الجزائري عبد الرحمان مزيان في صفوف العين الإماراتي على عقد يمتد لـ4 سنوات، حيث سيحمل الرقم 8 مع النادي الإماراتي.


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