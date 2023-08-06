بالصور.. مسؤولي الوفاق يحتفلون مع “سونلغاز” بنقل ملكية النادي

اجتمع الأعضاء المساهمين في نادي وفاق سطيف، اليوم الأحد، بمسؤولي مجمع سونلغاز، للاحتفال بترسيم نقل ملكية النادي لهذا الأخير.

وكشفت الصفحة الرسمية للوفاق، عن تنظيم حفل، بحضور مسؤولي مجمع “سونلغاز”، إلى جانب المسؤولين، والأعضاء المساهمين في نادي وفاق سطيف.

وتأتي هذه الخطوة، بعد اتمام جميع الإجراءات الإدارية لنقل ملكية النادي، على غرار ترسيم تنازل كل المساهمين عن أسهمهم لصالح مجمع “سونلغاز.