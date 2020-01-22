بالصور.. مساعدات لعائلة الطفل بلعاليا نذير بغليزان

قدمت وزارة التضامن الوطني مساعدات مادية عائلة الطفل بلعاليا نذير بولاية غليزان.

وتنفيذا لتعليمات الوزيرة بالتكفل الأمثل بالفئات الهشة، قدمت مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن لولاية غليزان ألبسة شتوية وأحذية ومواد غذائية، أفرشة وحقيبة مدرسية لعائلة الطفل.