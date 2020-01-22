بالصور.. مساعدات لعائلة الطفل بلعاليا نذير بغليزان
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شهد نظام الإتصال بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة اليوم توقف تام بسبب تعطل الشبكة الدولية.
وقالت الجوية الجزائرية ان هذا التوقف في نظام الاتصال استمر منذ…
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بناء على تعيينات تعسفية
شرعت منذ نحو يومين لجنة تحقيق موفدة من طرف وزارة التربية الوطنية الوصية في التقصي و التفتيش داخل الجناح الإداري لثانوية زقاي…
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إستمع عشية اليوم الأربعاء، قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية لمعسكر، لـ11 موظفًا في قضية تتعلّق بصفقة مشبوهة بمديرية الخدمات الجامعية.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "النهار أون…
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