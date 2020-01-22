بالصور.. مساعدات لعائلة الطفل بلعاليا نذير بغليزان

المجتمع
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بالصور.. مساعدات لعائلة الطفل بلعاليا نذير بغليزان
بقلم مصطفى.ق

قدمت وزارة التضامن الوطني مساعدات مادية عائلة الطفل  بلعاليا نذير بولاية غليزان.

وتنفيذا لتعليمات الوزيرة بالتكفل الأمثل بالفئات الهشة، قدمت مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن لولاية غليزان ألبسة شتوية وأحذية ومواد غذائية، أفرشة وحقيبة مدرسية لعائلة الطفل.


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