بالصور.. مسافر من “القرن قبل الماضي” يثير الذهول في مطار أبو ظبي

كشفت الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، عن وصول زائر هندي إلى مطار أبو ظبي مؤخرا، يبلغ من العمر 124 عاماً.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، اليوم الإثنين، أثار الرجل الهندي ذهول الناس من حوله، بعدما تبين بأنه من مواليد سنة 1896.

وقال مدير الإتصال الحكومي في الهيئة، إن موظفي الجوازات سجلوا بيانات المعمر الهندي في نظام الدخول، دون معوقات، حسب ذات المصدر.

ونفى ذات المسؤول، ما تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي، حول أن موظفي الجوازات لم يستطيعوا إدخال بيانات المعمر.

وأضاف ذات المتحدث، أن موظفي الجوازات رحبوا بالمعمر وسهلوا عملية دخوله للإمارت، والتي غادرها بعد إنتهاء إجازته.

وولد المعمر الهندي، سوامي سيفاناندا، في منطقة بيهلا بولاية البنغال الغربية في الهند، في الـ8 من شهر أوت عام 1896.