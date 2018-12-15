بالصور..مساهل من فريتاون يؤكد موقف الجزائر من الظلم التاريخي لإفريقيا

أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، اليوم السبت، أن موقف الجزائر ثابت، وهو نفس موقف الحكومات الـ10 للإتحاد الإفريقي حول إصلاح مجلس الأمن الأممي.

وأوضح الوزير، على هامش مشاركته في الإجتماع الوزاري للجنة رؤساء الدول، والحكومات العشر للإتحاد الإفريقي، قائلا: “موقف الجزائر ثابت، وهو نفس موقف لجنة العشرة، من أجل إصلاح يقوم بمعالجة الظلم التاريخي الذي فرض على إفريقيا”.

هذا وأقيمت فعاليات الإجتماع الوزاري، بمدينة فريتاون السيراليونية، حيث إجتمع وزراء خارجية لجنة الـ10 للإتحاد الإفريقي المكونة من الجزائر،ليبيا، السينغال، سييراليون، ناميبيا، زامبيا، كينيا، وأوغندا بالإضافة إلى غينيا الإستوائية.

كما أجرى مساهل، محادثات مع نظيره السيراليوني علي بابا، حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنيويعها وتعزيزها.

وقد إتفق الجانبان، على تنظيم الدورة المقبلة للجنة الثنائية المختلطة، وذلك في الثلاثي الأول من سنة 2019.