بالصور.. مساهل يتحادث مع هورست كوهلر بجنيف

تحادث وزير الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الأربعاء بجنيف مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية هورست كوهلر.
ويندرج اللقاء الذي عقد قبيل انطلاق أشغال المائدة المستديرة حول الصحراء الغربية.
التي دعيت إليها الجزائر كبلد جار في إطار اللائحة 2440 لمجلس الأمن الأممي .
وكان لرئيس الدبلوماسية الجزائرية صبيحة اليوم محادثات مع بورج بريند رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس وكذا مؤسس المنتدى كلاوس شواب.
I met with Mr Horst Köhler Personal Envoy of the UNSG @antonioguterres for #Western_Sahara. I renewed #Algeria’s support to his efforts aiming at finding a solution to the conflict of #Western_Sahara in accordance with international legality & @UN resolutions pic.twitter.com/t3znTrXd4V
— Abdelkader Messahel (@Messahel_MAE) December 5, 2018
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