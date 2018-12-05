بالصور.. مساهل يتحادث مع هورست كوهلر بجنيف

تحادث وزير الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الأربعاء بجنيف مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية هورست كوهلر.

ويندرج اللقاء الذي عقد قبيل انطلاق أشغال المائدة المستديرة حول الصحراء الغربية.

التي دعيت إليها الجزائر كبلد جار في إطار اللائحة 2440 لمجلس الأمن الأممي .

وكان لرئيس الدبلوماسية الجزائرية صبيحة اليوم محادثات مع بورج بريند رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس وكذا مؤسس المنتدى كلاوس شواب.