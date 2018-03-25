بالصور.. مساهل يستقبل ببلغراد من قبل رئيس جمهورية صربيا

استٌقبل وزير الخارجية عبد القادر مساهل الذي يقوم بزيارة رسمية الى جمهورية صربيا.

امس السبت ببلغراد من قبل رئيس جمهورية صربيا الكسندر فوتيتش.

حيث سلم له رسالة صداقة و تقدير من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وفق ما ذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية .

واعرب الرئيس فوتيتش عن اعجابه برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .

مشيرا الى انه محترم من طرف الشعب الصربي ومن طرف كل الشعوب التواقة للحرية.

كما اشاد بالسياسات التنموية للجزائر التي بينت سداد رؤية رئيس الجمهورية.

وتمحور اللقاء اساسا حول العلاقات الثنائية وسبل ووسائل تعزيزها .

وجدد الرئيس فوتيتش ارادة صربيا على اعلى مستوى في بعث الديناميكية للتعاون بين الجزائر و صربيا وفق نفس المصدر.

من جهته ذكر الوزير عبد القادر مساهل ان زيارته الى صربيا تساهم في نفس هذه الارادة.

لاعادة اعطاء للعلاقة الجزائرية-الصربية بعدها الاستراتيجي المستلهم من العلاقات التاريخية بين البلدين.

و اضاف ان الامكانيات التي يزخر بها البلدان لابد ان تستغل بين الطرفين من اجل التوصل الى ارساء شراكة حقيقية بين البلدين.

وختم البيان بان الرئيس فوتيتش كلف الوزير مساهل بنقل الى الرئيس بوتفليقة مشاعر الصداقة و المحبة الى الشعب الجزائري.

وتمنياته له بمزيد من التقدم و الرفاهية.