بالصور: مستشفى نفسية حمود بارني سابقا يستقبل “الطفل فيصل بن جدو” ويتكفل بعلاجه

إستقبل اليوم المركز الإستشفائي الجامعي حسين داي مستشفى الأستاذة نفسية حمود بارني سابقا الطفل فيصل بن جدو مرفوقا بالأب و أفراد عائلته.

والصحفة الرسمية للمستشفى تم اليوم إستقبال الطفل فيصل بن جدو مرفوقا بالأب وأفراد عائلته على مستوى مصلحة طب الأطفال “ب”.

وكان في إستقبال الطفل فيصل ووالده المديرة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي حسين داي مستشفى الأستاذة نفسية حمود بارني سابقا. وكذا رئيس مصلحة طب الأطفال “ب” البروفيسور مكي وفريقه الطبي.

ليتم التكفل به على مستوى وحدة الإنعاش بذات المصلحة ،كل الشكر للفريق الطبي لمصلحة طب الأطفال”ب”.

وكانت قصة الطفل فيصل بن جدو القادم من ولاية الجلفة هزت منصات التواصل الإجتماعي وتعاطف معه الملايين. حيث قطع مئات الكيلومترات مع ابنه المريض ذو 5 سنوات من أجل علاجه في العاصمة.

ويعاني الطفل فيصل يعاني منذ قرابة عام ونصف من المرض. وكشف والده أن حالة إبنه بدأت بفقدان التوازن أجريت له التحاليل والأشعة ولحد الساعة لم يتم تشخيص مرضه. وأصبح الطفب فيصل لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم بين ليلة وضحاها. منحه الأطباء مهدئات الأعصاب. إلا أنها لم تجدي نفعا ولم يتفاعل جسمه معها. وعند الانطلاق في تشخيصه أخبرنه بعض الأطباء أنه ميكروب فيما قال آخرون أنه التهاب.