بالصور ..مستغانم تحتضن الجامعةالصيفية للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين

تحتضن المدينة الجامعية بولاية مستغانم فعاليات الطبعة 26 للجامعة الصيفية للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين خلال الفترة من2الى8أوت 2025 بمشاركة 400 طالب من مختلف الجامعات الوطنية.

وحسب الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين عبد اللطيف عمر بوضياف فإن الطبعة 26 سيكون شعارها الطلبة صمام أمان الجبهة الداخلية. وقاطرة التنمية الإقتصادية

ويضيف الأمين العام للاتحاد. أن الجامعة الصيفية تتضمن تقديم محاضرات وندوات علمية وفكرية يتم فيها إثراء ونقاش محاور عديدة. تتعلق بسبل تعزيز الجبهة الداخلية ودور الطلبة الجامعيين في تمتين الروابط الإجتماعية والثقافية. ودور الجامعة بإعتبارها قاطرة للتنمية الإقتصادية والبشرية.

وستنظم خلال فعاليات الجامعة الصيفية تنظيم وقفات تضامنية للطلبة مع الإبادة التي تتعرض لها غزة بفلسطين ،وكذا حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره .

الاتحاد مدرسة ومنارة للاجيال وطلبة الجزائر سيبقون على نهج طلبة19ماي1956..

أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين عبداللطيف عمر بوضيافأن الطلبة الجزائريين لن يتأخروا كلما تعلق الأمر بالجزائر ؛ تماما مثلما فعل أسلافنا عندما قررت قيادة الثورة دعوة الطلبة إلى تعزيز صفوفها، فقرروا ترك مقاعد الدراسة والالتحاق بالثورة.

وأضاف” المطلوب اليوم من الطلبة هو خدمة الوطن من خلال التحكم في التكنولوجيات المتقدمة، في مختلف المجالات. ومواكبة تطور العلوم في شتى المجالات، العلمية و التقنية والإنسانية.

واشار أن للطلبة إسهام متميز في مسار تعزيز اللحمة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية والدفع بقاطرة التنمية الاقتصادية.، من خلال التقارب بين الجامعة و المحيط الإقتصادي والاجتماعي، مثلما يدعو إليه رئيس الجمهورية.

للإشارة تعرف الجامعة الصيفية للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين مشاركة 400 طالب من مختلف الجامعات الوطنية. وتعرف أشغالها ورشات تكوينية و بيداغوجية حول الذكاء الإصطناعي والحاضنات وريادة الأعمال. يؤطرها اطارات وقيادي الاتحاد بالإضافة الى نشاطات رياضية ثقافية ترفيهية وزيارات للمعالم السياحة.