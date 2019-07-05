بالصور..مستفيدو الترقوي ببريكة يحتجون رفقة أطفالهم ويطالبون بتسليم المفاتيح من دون زيادات

شهدت مساء أمس الخميس، بلدية بريكة ولاية باتنة، تنظيم عشرات المستفيدين من السكن الترقوي المدعم وقفة إحتجاجية رفقة أطفالهم وذويهم

أمام السكنات الترقوية الجاهزة والمتواجدة بـ “طريق امدوكال” أمام المركز الجامعي لدى المدينة، تنديدا منهم على التأخر الفادح

في تسليم مفاتيح شققهم، نظرا للوضعية التي يعيشونها طوال السنوات الماضية في ظل معاناتهم مع أزمة السكن،

رافعين شعارات عديدة منها “نسكنو قاع” و”التسليم الرمزي أمام الوالي و لا سكن للزوالي”، وحسب عدد منهم في لقاء مع “النهار”

أمام سكناتهم المغلقة فإنهم يضطرون إلى إستئجار شقق من الخواص بأثمان باهظة رغم محدودية مداخيلهم،

وما زاد من معاناة هؤلاء هو مطالبة المؤسسات المكلفة بالإنجاز بمبالغ إضافية تتجاوز 20 مليون مقابل تسليمهم مفاتيحهم

أين أكد أصحاب الشقق أن مصاريف الكراء أنهكتهم ولا يملكون حق الزيادات التي قالوا عنها أنها غير شرعية

كما يستوجب على المرقين العقاريين تعويضهم عن الضرر اللاحق بهم جراء التأخر في التسليم، بدوره مدير السكن لولاية باتنة

أكّد في رده لـ “النهار” حول تلك الإنشغالات أنه طلب من المكتتبين تأكيد دفعهم لمختلف الأقساط عن طريق تقديم الدلائل من أجل مواجهة المرقين العقارين بها