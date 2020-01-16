بالصور.. مسرحية “جي بي اس” للمخرج محمد شرشال تتربع على عرش مهرجان المسرح العربي بالاردن

حصد المسرح الجزائري الجائزة الكبرى بمهرجان المسرح العربي في دورته الـ12 الذي إختتم مساء اليوم.

وإحتلت مسرحية جي بي اس للمخرج محمد شرشال المرتبة الاولى لافضل عرض مسرحي في بمهرجان المسرح العربي.

ونافست “جي بي أس” إلى جانب ثمانية أعمال أخرى بينها “النمس” من المغرب و”سماء بيضاء” من تونس وكذا “بحر ورمال” من الأردن .

وتعالج هذه المسرحية -التي ألفها وأخرجها محمد شرشال- ضياع الانسان المعاصر ين أفكاره ومبادئه ومواقفه وعلاقته للوقت.

و تمزج بين تقنيات السينما والمسرح والاستخدام الكبير للإيماءات والحركات لتمرير رسائل وأفكار تنتقد الانصياع والتيه.

ويعتبر مهرجان المسرح العربي الذي تأسس بالإمارات في 2009 من طرف الهيئة العربية للمسرح- أحد أهم مهرجانات الفن الرابع ببلدان العربية حيث يمنح منذ 2011 “جائزة القاسمي” لأحسن عرض مسرحي.