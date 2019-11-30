بالصور.. مسيرة حاشدة في تيبازة.. والمواطنون بصوت واحد “جيش شعب خاوة خاوة”

خرج عدد كبير من سكان ولاية تيبازة واختاروا مدينة الثوار احمر العين مكانا لانطلاق مسيرة كبيرة جابت مختلف شوارع المدينة.

ومشى فيها نساء واطفال وشيوخ وشباب من ساحة الشهداء باتجاه مخرج المدينة، بصوت واحد جيش شعب خاوة خاوة والبراني يبعدنا”.

ورد العشرات من سكان تيبازة على البرلمان الأوروبي وعدم تدخله في شؤون الجزائر، لأنها بلد المليون ونصف مليون شهيد.

كما أنها دولة مستقلة وذات سيادة ولا ولن تخضع الى إملاءات خارجية.

وكشف بعض الغاضبين “للنهار اونلاين” أنه من الأولى أن يتدخل البرلمان الأوروبي فيما يحدث في احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا.

بالإضافة إلى مشاهدة القنوات العالمية وهي تنقل قصف اطفال وعائلات في قطاع غزة من طرف الاحتلال الإسرائيلي.

كما أن المسلمين في بورما يدفنون احياء ولا نائب تحدث عن مجازرهم.

كاشفين ان الجزائريين باختلاف ارائهم واطيافهم موحدين ضد اي تدخل اجنبي وان موعد 12 ديسمبر هي الضربة القاضية بالنسبة لأعداء الجزائر وخارجها.