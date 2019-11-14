بالصور .. مسيرة داعمة للجيش والرئاسيات في إليزي

نظم العشرات من المواطنين، مساء اليوم الخميس، بولاية إليزي، مسيرة سلمية داعمة للجيش الوطني الشعبي وإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.

وعبر المشاركون في هذه المسيرة التي جابت مدينة إليزي، عن مساندتهم القوية للاستحقاق الرئاسي، ودعمهم وتأييدهم لموقف الجيش.

وذلك من اجل تجاوز الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد وجهوده في حماية الوطن والمواطن، ووقوفه بجانب الشعب.

ورفعت خلال هذه المسيرة التي شارك فيها المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية شعارات من بينها “سكان أزجر مع تنظيم الانتخابات”.

كما هتف المواطنون بشعارات ” الجيش والشعب خاوة خاوة ” وكلنا مع الجيش الوطني الشعبي إضافة إلى”ونعم لإجراء الانتخابات الرئاسية”.