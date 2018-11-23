بالصور.. مسيرة سلمية في الدبلية بالوادي للمطالبة بردع باعة الخمور والمخدرات

نظم اعيان وسكان قرية الجديدة ببلدية الدبيلة مسيرة بعد صلاة العصر، جابت طرقات القرية.

رافعين شعارات بضرورة توفير الامن وردع الممارسات التي تنخر الجهة من انتشار الرهيب لباعة الخمور والمخدرات بشتى انواعها.

السكان طالبوا بضرورة وضع حد نهائي لمثل هذا الخطر الذي يهدد ابنائهم .

وتحولت القرية الى اسماء “كولوبيا” وكل الاسماء العالمية للخمور والمخدرات وهو ما ادى الى ارتفاع في نسب الجرائم والقتل.

ووجه اعيان المنطقة رسالة قبل اسابيع وتنقلوا الى وكيل الجهورية بمحكمة الدبيلة بضرورة توفير الامن.

وتوقيف هذه التجار الذي تغلغلوا في القرية خاصة انهم افراد واشخاص معروفين لدى العام والخاص.

وتخلل المسيرة مداخلات من قبل ائمة بضرورة تظافر الجهور للقضاء على هذا الوباء وحماية الابناء من هذه السموم.