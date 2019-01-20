بالصور.. مشاركة الحماية المدنية في المنتدى الوطني حول “الحرڨة”

شاركت الحماية المدنية في فعاليات المنتدى الوطني حول ظاهرة “الحرڨة” بقصر الأمم الصنوبر البحري في العاصمة.

وحضر المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام المنتدى، حيث أقيمت هذه الندوة تحت أشراف وزير الداخلية.

وكذلك بحضور عدة وزراء و ولات وجمعيات وطنية وممثلين عن المجتمع المدني تحت شعار “مستقبل شبابنا مسؤولية مشتركة”.

حيث سمحت تدخلات المختصين والباحثين من تدارس جوانب مختلفة لهاته الظاهرة وسبل التحكم فيها.

بالإضافة إلى الاستماع لشهادة أبوين فقدا إبنهما أثناء محاولة له للالتحاق بالضفة الأخرى.