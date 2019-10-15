بالصور .. مشاركة الوفد البرلماني الجزائري في أشغال الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي

يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة برئاسة سليمان شنين، في أشغال الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة.

الأشغال التي إنطلقت أول امس وتتواصل يوم 17 أكتوبر 2019، بالعاصمة الصربية بلغراد.

ويتكون وفد مجلس الأمة من فوزية بن باديس، واعضاء مجلس الأمة، أحمد خرشي، حميد بوزكري.

وقد شاركة ممثلو مجلس الأمة في النقاشات التي عرفتها الدورة والتي عالجت مواضيع عديدة ومتنوعة أبرزها الموضوع المخصص للنقاش العام “تعزيز القانون الدولي: الأدوار والآليات البرلمانية، ومساهمة التعاون الإقليمي”.

وكذا المواضيع التي تدارستها اللجان الدائمة للاتحاد، كتجريم غسل الأموال الذي درسته اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين.

تطبيق نظم الرقمنة والاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما تلك المسؤولة عن الاستهلاك والإنتاج الذي درسته لجنة التنمية المستدامة، التمويل والتجارة.

تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030: دور البرلمانات في ضمان الحق في الصحة الذي دريته لجنة الديمقراطية وحقوق الانسان.

واحترام القانون الدولي تماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأخرى ذات الصلة الذي درسته لجنة شؤون الأمم المتحدة.

وسبق افتتاح الجمعية 141 اجتماعات المجموعات الجيوسياسية الإفريقية، والعربية، وبرلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كل على حدى.

هذه الدورة قد عرفت مشاركة مندوبين عن 140 برلمان وطني من بينهم 70 رئيس برلمان و 40 نائب رئيس و أكثر من 700 برلماني من بينهم 30 بالمائة من النساء و17 بالمائة شباب أعمارهم أقل من 45 سنة.