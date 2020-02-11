بالصور.. مشاركة قوية للشرطة في الصالون الدولي لأمن الأفراد وسلامة المنشآت

تشارك المديرية العامة للأمن الوطني في الطبعة الثالثة للصالون الدولي لأمن الأفراد وسلامة المنشآت بشمال إفريقيا.

المعرض الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء، بقصر المعارض بالعاصمة وسيدوم ثلاثة أيام.

وعرف جناح المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلا في مصالح مديرية الشرطة القضائية ومديرية الأمن العمومي توافدا كبيرا للزوار الذين تلقوا شروحا وافية من قبل اطارات الأمن الوطني حول مهام مصالح الشرطة في السهر على أمن المواطن وسلامة الممتلكات.

كما اطلع الحضور على مستوى العصرنة وحداثة المعدات المتطورة والوسائل التي تستعملها مصالح الشرطة في أداء مهامها في الميدان، في مجال الشرطة العلمية والتصدي لكل أشكال الجريمة.

كما اطلع الزوار على معدات مجال الأمن العمومي والحد من حوادث المرور والمحافظة على البيئة وهو ما عكسته أيضا التشكيلة البشرية من التقنيين والخبراء الحاضرين في التظاهرة، لتقديم كافة الشروح للزائرين.