بالصور: مشاركة أزيد من 2000 شخص في إفطار جماعي بساحة موريس أودان في العاصمة

شارك اليوم الجمعة أزيد من 2000 شخص في إفطار جماعي عبى مستوى ساحة موريس أودان في العاصمة.

المبادرة قامت بها بلدية الجززائر الوسطى في إطار البرنامج الثقافي والتضامني المتنوع للبلدية ، بمناسبة الشهر الفضيل. وصنعت المبادرة جو عائلي اين اظهر المشاركون قيم التكافل والتضامن بين مختلف أطياف المجتمع الجزائري.

وأوضحت رئيسة بلدية الجزائر الوسطى، مهدية بن غالية، أن “المبادرة جاءت في إطار البرنامج الثقافي والتضامني المتنوع لبلدية الجزائر الوسطى، بمناسبة الشهر الفضيل. حيث تم تنظيم إفطار جماعي لأزيد من 2000 شخص، انطلاقا من ساحة البريد المركزي إلى غاية ساحة أودان بالعاصمة”.

كما أكدت رئيسة بلدية الجزائر الوسطى ان الهدف من هذه المبادرة “إبراز قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع الواحد”. مشيرة إلى ان هذه المبادرة تعود بعد انقطاع دام لسنوات بسبب جائحة كوفيد 19، التي مست كل دول العالم.

وبالمناسبة قالت المتحدثة أن “العائلات الجزائرية اجتمعت بمختلف أطيافها على مائدة إفطار واحدة. وتقاسمت مختلف الأطباق الجزائرية التقليدية المحضرة خصيصا لهذه المناسبة”.

وشارك في المبادرة عمال البلدية، بالإضافة إلى السكان وكذا جمعيات المجتمع المدني. كما شارك عدد من الفنانين والطلبة وحتى بعض الرعايا الأجانب، إلى جانب عدد كبير من العائلات.

كما عرفت التظاهرة عدة نشاطات ترفيهية وعروض فنية للأطفال والعائلات الحضارة، على مستوى ساحة البريد المركزي وكذا ساحة موريس اودان.