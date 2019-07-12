بالصور.. مشاهد صادمة لعظام متناثرة وطلاسم بمقبرة الشهداء بعين تيموشنت

تنقلت كاميرا تلفزيون “النهار”، إلى أحد المقابر المنسية والمهملة، لتنقل مشاهد كارثية للوضعية، التي آلت إليها المقبرة والمدفون فيها أيضا حسب أحد كبار سكان المنطقة ،27 شهيدا.

وتقع المقبرة بأحد المناطق التاريخية، التي كانت عبارة عن قرية عايش سكانها الثورة وتفاصيلها،

حيث لا تزال العديد من حفر تخزين المؤونة أو ما يعرف “بالمطامير”، شاهدة على رمزية تاريخ المكان،

لكن تبقى الصور المؤسفة، التي التقطتها عدسة “النهار”، أبرز حال آلت إليها المقبرة من خلال قبور منبوشة ومحطمة، وعظام متناثرة ناهيك عن أطنان من الأوساخ والقمامة خصوصا الهامدة منها تنتشر عبر جل محيطها.

كما تم العثور على طلاسم “طلاسم سحرية”، كانت مخبأة بأحد القبور ، بالنظر إلى بعض الأمور والتصرفات لعديمي الضمائر الذين يستغلون الفضاء المفتوح للمقبرة من خلال انعدام السياج الواقي وكذا الحراسة عليها.