بالصور..مشاهد صادمة للإقامة الجامعية رزايقية لمين بتبسة

تعيش الإقامة الجامعية رزايقية لمين بن حسان بولاية تبسة، حالة أقل ما يقال عنها أنها كارثية ومزرية، بسبب الأوضاع السلبية التي يعرفها هذا المكان.

الصور المتداولة عبر وسائط التواصل الإجتماعية لهذه الإقامة، جعلتها محل سخط كبير لدى الطلبة الذين يعيشون وسط “مستنقع” من الأوساخ والأمراض.

حيث تعرف هذه الإقامة، غياب أبسط ظروف العيش الكريم في صورة غياب التدفئة عن غرف الطلبة، وأجنحة لا تتوفر على أدنى شروط الإيواء.

بالإضافة إلى الغياب الشبه النهائي للمياه وإنعدام الإنارة، وعدم تواجد عمال النظافة، ناهيك عن إستفزاز عمال الإقامة للطلبة المقيمين.

نقائص وغيرها من المشاكل العديدة التي زادت من عناء الطلبة، وجعلتهم يعيشون في ظروف مأساوية، تنغص من عيشهم.

هذا ورفع الطلاب جملة من المطالب للجهات المعنية من أجل التدخل وإنهاء مسلسل “العبث” الحاصل داخل هذا الحي الجامعي، والتي تم عدها في بيان تحوز النهار على نسخة منه.