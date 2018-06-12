بالصور.. مشايخ الإباضية “العزابة” والمالكية يحيون مراسيم ليلة القدر جنبا إلى جنب بغرداية

في صورة تطبع مظاهر التعايش والوحدة واللحمة بين أبناء المدينة الواحدة، أحيا مشايخ الإباضية من علماء حلقة العزابة ومشايخ المالكية ليلة القدر جنبا إلى جنب.

بحضور السلطات المحلية و على رأسها والي الولاية و قيادات القطاعات الأمنية والعسكرية إلى جانب جمع غفير من المواطنين مراسيم ليلة القدر بمسجد عقبة بن نافع ببوهراوة.

حيث تم التأكيد خلال المراسيم على التشبث بالأخوة والتسامح وإصلاح ذات البين ومحاربة كل مسببات الفرقة للوقوف ضد كل من تسول له نفسه اللعب باستقرار وأمن الولاية، إضافة إلى التجند ضد الإرهاب الهمجي .

و تم خلال المراسيم تكريم عدد من الشيوخ والعلماء من المالكيين والإباضيين وعدد من حفظة كتاب الله والناشطين الخيرين منهم المتبرعين في بناء المساجد ودور القران بالولاية .

