بالصور مشايخ حلقة العزابة وأئمة المالكية يؤكدون على الوحدة والحفاظ على استقرار المنطقة بغرداية

أكد مشايخ من حلقة العزابة بالمذهب الإباضي وأئمة من المذهب المالكي على ضرورة التمسك بالأخوة والوحدة والحفاظ على استقرار المنطقة.

مؤكدين أن ما يجمعهم الإسلام و كتاب الله معطين صورة معبرة أثناء اجتماعهم رفقة السلطات المحلية وعلى رأسهم والي ولاية غرداية وقائد القطاع العسكري وقائد المجموعة الإقليمية للدرك، ورئيس أمن الولاية وممثل القضاء أثناء تكريم الأئمة و حفظة القران بمسجد عقبة بن نافع ببوهراوة.

هذا وتم خلال الفعاليات تكريم حفظة القرأن بهدايا قيّمة من كل أطياف ومتساكني الولاية الذين عبروا عن تمسكهم بالأخوة والوحدة تطبيقا لتعاليم كتاب الله الذي حملوه في صدورهم.

وأشرفت مديرية الشؤون الدينية على مراسيم إحياء ليلة القدر من خلال تقدم علماء وأئمة من المذهبين المالكي والإباضي إلى جانب السلطات المحلية معبرين عن لحمة صفوة الشعب من مختلف أطيافه مع مسؤوليهم.