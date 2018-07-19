بالصور.. مشتى الرميلية بباتنة تفتقر لمطالب الحياة الضرورية

يعيش سكّان مشتى الرميلية، ببلدية بيطام ولاية باتنة، معاناة حقيقية مع قساوة الطبيعة وتجاهل السلطات الوصية.

ويعدّ المسلك الوحيد المؤدّي إلى المشتى عبارة عن طريق ترابي يحاكي فترة العصور القديمة، فالقرية لم تعرف تعبيد الطرق أبدا.

وتعرف الرميليّة كارثة حقيقيّة يعانيها السكّان، فلا مكان للحياة ولا العيش الحسن.

ويعاني سكّان المنطقة من صعوبات كبيرة في الوصول إلى مركزالبلدية.

ويناشد أهل المشتة المسؤولين بالإلتفاتة العاجلة إليهم والنظر إليهم بغية توفير المرافق العموميّة اللاّزمة.

ووسائل العيش الكريم وتعبيد الطّريق الرئيسي المؤدّي لبلدية بيطام.