بالصور.. مشروع ملعب 30 ألف مقعد يدخل مرحلة الدراسة التفصيلية ببجاية

ترأس والي ولاية بجاية، كمال الدين كربوش، اجتماعًا تنسيقيًا خصِّص لعرض ومناقشة الدراسة الخاصة بمشروع إنجاز ملعب جديد بسعة 30 ألف مقعد ببلدية القصر.

في خطوة تهدف إلى دعم البنية التحتية الرياضية وتعزيز مكانة الولاية في احتضان التظاهرات الكبرى.

وشهد الاجتماع، حسب الصفحة الرسمية لولاية بجاية، تقديم عرض تقني مفصل من طرف مكتب الدراسات. تناول مختلف الجوانب الهندسية للمشروع، بما في ذلك اختيار الموقع المناسب، تصميم المنشأة وفق المعايير الحديثة، إضافة إلى المرافق الأساسية التي سيضمها الملعب، على غرار الطرقات المحيطة، مواقف السيارات، وتهيئة الفضاءات الخارجية لضمان انسيابية الحركة.

كما تم التطرق إلى جملة من المقترحات الرامية إلى تجسيد منشأة رياضية عصرية تلبّي تطلعات شباب المنطقة وتستجيب لمتطلبات تنظيم المنافسات الوطنية والدولية.

وفي هذا السياق، شدّد والي الولاية على ضرورة ضبط كل التفاصيل التقنية بدقة، مع الحرص على اختيار موقع استراتيجي يسهل الوصول إليه، واحترام المعايير المعتمدة في إنجاز مثل هذه المشاريع، بما يضمن جودة الإنجاز واستدامته على المدى الطويل.