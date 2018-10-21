بالصور.. مشعوذ خطير في قبضة الشرطة بتندوف

مكنت عملية مشتركة بين قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية تندوف وعناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتندوف،

من توقيف شخص مشتبه فيه – كان على متن سيارة- على مستوى نقطة المراقبة الأمنية بمحور الدوران بالحي الجامعي وهو معروف لدى مصالح الشرطة،

وبعد تحويله إلى مقر أمن الولاية لاختبار حالته و يتعلق الأمر بالمدعو (إ .ع ر) المكنى (ج.المشعود) من مواليد سنة 1977 بتندوف وهو مسبوق قضائيا يقيم بحي الحكمة بتندوف.

وبعد استغلال فرقة البحث و التدخل للمعلومات التي بحوزتها وبالتنسيق مع مصالح النيابة بولاية تندوف لاستصدار وثيقة الإذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه المكنى (ج المشعوذ)،

تم العثور على أسلحة بيضاء متمثلة في (سيفين 02 من الحجم الكبير)، مواد تستعمل في ممارسة أعمال السحر وطلاسم الشعوذة، يعمل المشتبه فيه على تحضيرها بمنزله،

بالإضافة إلى ملابس داخلية لنساء ورجال عثر عليها ومخبئ بداخلها طلاسم وصور فوتوغرافية خاصة بنساء ورجال.

وكتب ذات الصلة بأعمال الشعوذة، مصاحف قرآنية مدنسة، أقلام خشبية تستعمل لكتابة الطلاسم، وسادات عليها آثار بقع من الدم،

صوف و شعر بشري، نسخ من بطاقات التعريف الوطنية لمختلف الهويات (أصحابها من مختلف مناطق الوطن)، 3 محافظ ختلفة نسائية.

هذا وسيتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف، في قضية تدنيس مقدسات دينية،

مع استعمال مواد وطلاسم خطية لغرض السحر والشعوذة والحيازة على أسلحة بيضاء من الحجم الكبير (سيف) بدون مبرر شرعي.