بالصور.. مصالح الأمن تقف على تطبيق الحجر الجزئي وإستجابة تامة من المواطنين بإيليزي

أخبار الجزائر
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بالصور.. مصالح الأمن تقف على تطبيق الحجر الجزئي وإستجابة تامة من المواطنين بإيليزي
بقلم محمد ش

لاقت تدابير الحجر الصحي الجزئي بمختلف مناطق ولاية إليزي، استجابة تامة من المواطنين للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث بدت شوارع المدينة اليوم الأربعاء خالية من المارة والحركة، ماعدا دوريات الشرطة.

وحسب تصريح رئيس خلية الاعلام والاتصال بأمن ولاية إليزي، الملازم مختار قنون، “للنهار أونلاين”، فقد تم وضع تشكيل أمني ثابت ومتحرك عبر كامل تراب الولاية لمنع التنقلات والتجمعات طيلة فترة الحجر الصحي الجزئي باستثناء حاملي التراخيص.
وأبدى المواطنون بإليزي، وعيا كبيرا بخطورة فيروس كورونا باستجابتهم الكبيرة للحجر الجزئي من السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا.


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