بالصور.. مصالح بلدية وهران تشرع في تهديم البنايات الغير قانونية

نفذت مصالح بلدية وهران اليوم عملية هدم طالت التوسعات وبنايات بطريقة غير قانونية لبنايات.

العملية جاءت تنفيذا لتعليمات والى الولاية و استكمالا لعمليات الهدم التى تندرج في إطار محاربة البنايات والتوسعات العشوائية بالتنسيق مع شرطة العمران وقسم النظافة والتطهير لبلدية وهران.

حيث تم بحي المقرى هدم توسعات بطريقة غير قانونية لبنايات في طور الانجاز وأخرى شبه مكتملة وذلك على مستوى حي البركى.

أما بمندوبية العثمانية فتم هدم مجموعة من بناءات فوضوية تندرج في إطار توسعات على حساب الأرصفة مخصصة للمارة مشوهة للمظهر الجمالى حيث سيتم إجراء متابعات قانونية ردعية للحد من مثل هذه التصرفات.