بالصور : مصالح ولاية الجلفة تواصل تصريف مياه الأمطار و تنظيف البالوعات

سارعت سلطات ولاية الجلفة، لإطلاق حملات لتنظيف الأودية و مجاري المياه و البالوعات بعدد من أحياء المدينة، المهددة بمخاطر الفيضانات.

تحسّبًا لسقوط الأمطار الرعدية لموسم الخريف والشتاء وتطبيقا لتعليمات والي الولاية “ضيف توفيق” وبإشراف مباشر،.

باشرت كلّ من مديرية الأشغال العمومية، و ديوان الوطني لتطهير الجلفة، و كذا المؤسسة البلدية لتهيئة وتزيين الفضاءات العمومية tazfa –.

و أيضًا حظيرة البلدية، بحملة تنظيف مجاري مياه الأمطار وجميع النقاط السوداء لتجمع المياه

فضلا عن تسطير برنامج يومي لتدخلات تنظيفية وقائية وتسخير جميع الوسائل المادية والبشرية للعملية.

حيث شوهدت فرق الصيانة المدعمة بمختلف الآليات من شاحنات و آليات الحفر و التسوية و هي تقوم بعمليات التنظيف على مستوى مختلف أحياء الجلفة.

و ذلك تجنبا لحالات انسداد الأودية والبالوعات، التي عادة ما كانت تتسبب في تحجر مياه السيول الجارفة المحملة بالأوحال عبر الطرقات و الفراغات الصحية.