بالصور.. مصالح ولاية غليزان تتكفل طبيا وإجتماعيا بمريضة في الرمكة

قامت لجنة الشؤون الإجتماعية بالمجلس الشعبي الولائي بغليزان بزيارة مريضة بمنطقة الرمكة استدعت حالتها التدخل الطبي العاجل.

وبعدما وقفت على حالتها الصحية والإجتماعية الصعبة جمعية قوافل الخير وهي تقوم بعمل تضامني بالمنطقة.

واعرب المجلس الشعبي الولائي عن تضامنه مع هذه الحالة ومثيلاتها مؤكدا حرصه على متابعة ظروف التكفل الطبي والإجتماعي.

كما شجع المجلس ودعم الجمعيات والنشطاء في المجال الخيري والذين كرسوا بصدق تأسيهم بتعاليم ديننا الحنيف وخصوصيات مجتمعنا في ترسيخ أجمل صور التكافل والتضامن الإجتماعي.