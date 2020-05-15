بالصور .. مصحف وباقة ورد لكل طبيب في مواجهة كورونا بمستشفى عين البيضاء

بادر شباب نشطاء من المنظمة الجزائرية لحقوق الإنسان بمدينة عين البيضاء وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية أم البواقي الى تنظيم وقفة تضامنية مع أصحاب المآزر البيضاء.

والذين يسهرون على علاج المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الدكتور صالح زرداني بمدينة عين البيضاء.

وذلك من خلال تقديم لهم المصحف الشريف وباقات ورود و بعبارات التقدير عرفانا لما يبذلونه من جهود من اجل رعاية المرضى وحرصهم على مواجهة تداعيات الوباء.

وهو ما أثار استحسان الفريق الطبي وعمال القطاع الصحي بالمستشفى .

وفي ذات السياق إغتنم الفريق الطبي الفرصة لتوجيه نداءات للمواطنين بضرورة إحترام مسافات الآمان و الإلتزام بأهمية التباعد الإجتماعي تفاديا للإصابة بالفيروس.

خاصة وعين البيضاء هي من كبرى مدن ولاية أم البواقي اين لوحظ في الآونة الأخيرة بمختلف شوارعها الرئيسية تواجدا مكثفا للمتسوقين.

لا سيما على مستوى ” رود الصايمين” الذي ما زال يعرف كل مساء توافدا كبيرا للمواطنين .