بالصور.. مصرع ثلاثيني وإصابة آخرين في حادث مرور بالقديد

خلّف حادث مرور وقع نهار اليوم الأربعاء، بمدينة القديد غرب ولاية الجلفة. مصرع شاب في الثلاثينيات من العمر وإصابة إثنين أخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

حيث تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بالادريسية مدعومة بالوحدة الثانوية الشارف بالطريق الوطني رقم 01 “ب” بمخرج مدينة القديد لاجل حادث مرور. تمثل في اصطدام سيارتين من نوع بيجو ومرسيدس الحادث خلف 02 مصابين إصابات متفاوتة الخطورة من جنس ذكر تتراوح اعمارهم 40 سنة ، 71 سنة. و اصابة سائق يبلغ من العمر 36 سنة اصابات خطيرة تم تقديم لهم الإسعافات الاولية اللازمة. وتحويلهم لعيادة المتعددة الخدمات ببلدية القديد، فيما لفظ السائق انفاسه الاخيرة بذات العيادة.

زكرياء مداح