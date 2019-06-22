بالصور.. مصرع شخصان في حادثي مرور بعين وسارة والإدريسية

لقي نهار اليوم، شخصان مصرعهما في حادثي مرور وقعا ببلديتي عين وسارة و الادريسية بولاية الجلفة، حيث تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين وسارة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 .

بالقرب من محطة الخدمات ” طيبة ” بعين وسارة من أجل حادث تصادم مباشر بين شاحنيتن من الوزن الثقيل.

حيث الشاحنة ذات مقطور محملة اسمنت من نوع ” RENAULT ” وترقيم ولاية باتنة محطمة جزئيا ، اما الشاحنة الثانية من نوع ” ISUZU ” ذا ترقيم ولاية الجلفة محطمة كليا من الامام.

اين أسفر الحادث للأسف عن وفاة السائق يبلغ من العمر 21 سنة واصابة 02 مرافقين اصابات متفاوتة الخطورة يبلغان من العمر 24 و 09 سنوات.

علما كلهم من شاحنة isuzu تم اسعافهم في عين المكان وتحويلهم للمستشفى المدني لعين وسارة .

فيما تدخلت أيضا نهار اليوم، الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالادريسية، من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة من نوع مارسيدس سياحية بمنطقة الخضراء ” كاف الباز ” الطريق الوطني ب 01 الرابط بين بلدية الادريسية والدويس .

ما خلف الحادث للأسف وفاة رجل يبلغ من العمر 59 سنة في عين المكان واصابة 03 آخرين من جنس أنثى ييلغن من العمر 47 و 16 سنة وطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات.

اين تم تقديم الاسعافات اللازمة في عين المكان وتحويلهم للمستشفى المدني بالادريسية.