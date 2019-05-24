بالصور.. مصرع طفل وجرح 3 في انحراف سيارة ببنهار في الجلفة

تسبّب اليوم حادث مرور أليم، وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 140 باتجاه بلدية بنهار بحوالي 11 كلم شرق ولاية الجلفة، في وفاة طفل، و إصابة 03 آخرين بجروح مختلفة.

و حسبما أفاد به مصدر “النهار”، فإنّ الحادث جاء نتيجة انحراف وانقلاب خطير لسيارة من نوع ” لوڨان”، ليخلّف هذا الحادث في حصيلة أولية، وفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة، و جرح 03 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، تبلغ أعمارهم “14، 24 و 55” سنة، حيث تدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين وسارة، لإسعاف الجرحى و نقلهم إلى مستشفى المدينة، و نقل جثة الطفل الضحية، إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.