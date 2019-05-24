بالصور.. مصرع طفل وجرح 3 في انحراف سيارة ببنهار في الجلفة

أخبار الجزائر
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بالصور.. مصرع طفل وجرح 3 في انحراف سيارة ببنهار في الجلفة
بقلم مداح زكرياء

تسبّب اليوم حادث مرور أليم، وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 140 باتجاه بلدية بنهار بحوالي 11 كلم شرق ولاية الجلفة، في وفاة طفل، و إصابة 03 آخرين بجروح مختلفة.

و حسبما أفاد به مصدر “النهار”، فإنّ الحادث جاء نتيجة انحراف وانقلاب خطير لسيارة من نوع ” لوڨان”، ليخلّف هذا الحادث في حصيلة أولية، وفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة، و جرح 03 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، تبلغ أعمارهم “14، 24 و 55” سنة، حيث تدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين وسارة، لإسعاف الجرحى و نقلهم إلى مستشفى المدينة، و نقل جثة الطفل الضحية، إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.


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