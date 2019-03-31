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بالصور .. مصرع 3 أشخاص في حادثي مرور في الجلفة

أخبار الجزائر
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بالصور .. مصرع 3 أشخاص في حادثي مرور في الجلفة
بقلم زكرياء مداح

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 31 آخرون بجروح في حادثي مرور مختلفين بين بلديتي عين الإبل وعين معبد بولاية الجلفة.

حيث تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في حدود الساعة 03.22 صباحا بالطريق الوطني رقم 1 بالمخرج الجنوبي جسر بنعام.

لاجل حادث مرور يتمثل في انحراف وانقلاب حافلة نقل المسافرين من نوع “هيڨر”.

حيث اسفر الحادث عن وفاة شخص يبلغ من العمر 37 سنة واصابات مختلفة لـ 30 اخرين  تتراوح اعمارهم مابين 3 و45 سنة.

اين تم تقديم الاسعافات الاولية اللازمة في عين المكان وتحويلهم على جناح السرعة لمصلحة الاستعجالات للمستشفى المركزي بالجلفة.

كما لقي شخصان آخران، في إنحراف سيارة من نوع “أكسنت”، على مستوى بلدية عين معبد شمال ولاية الجلفة.

هنا تجدد مصالح الحماية المدنية نداءها الى كافة مستعملي الطريق بضرور التقيد بقواعد السلامة واحترام اشارات المرور.


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