بالصور.. مصطفى رفيق يخلف ناصري كمدير ديوان مركب “مصطفى تشاكر”

نصب مصطفى رضوان رفيق، مدير لديوان المركب المتعدد الرياضيات “مصطفى تشاكر”، خلفا لكمال ناصري.

ويأتي تعيين مصطفى رضوان رفيق، بعد فضيحة أرضية ملعب “مصطفى تشاكر”، والتي أقيل بسببها كمال ناصري.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي، ولاعبي الخضر، أبدو تذمرهم الشديد، بسبب سوء أرضية ملعب مصطفى تشاكر، خلال المواجهة التي جمعتهم بمنتخب النيجر

يذكر أن وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، كان قد أوكل مهمة تسيير أرضية ملعب “مصطفى تشاكر”، للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

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