بالصور.. مصنع “BAIC” بباتنة ينتج أرخص سيارة في الجزائر بـ 125 مليون

كشف مصنع “BAIC” بباتنة لتركيب السيارات النفعية والسياحية، اليوم السبت، عن السيارت التي قام بتركيبها والتي سيتم تسويقها في الجزائر .

وكشف المصنع النقاب عن السيارة الأرخص في الجزائر، ويتعلق الأمر بسيارة baic d20، التي ستباع في السوق بـ 125 مليون.

سيارة BAIC D20 بتجهيز Confort، وبمحرك 1.3 لتر بنزين بقوة 108 حصان بسعر 1.250.000 د.ج.

ومن المنتظر ان يركب مصنع السيارات بباتنة، 4 موديلات أخرى إلى جانب سيارةd20، ويتعلق الأمر بكل من:

– BAIC X25 بمحرك 1.5 لتر بنزين بقوة 114 حصان متوفرة بتجهيز Confort علبة يدوية بسعر 1.750.000 د.ج وتجهيز Confort بعلبة أوتوماتيكية بسعر 1.900.000. بالإضافة إلى تجهيز Elite بعلبة أوتوماتيكية فقط بسعر1.999.900 د.ج.

– X35 بمحرك 1.5 لتر بنزين بقوة 114 حصان ستسوق بسعر 2.390.000 د.ج.

– BJ40 بمحرك 2.0 لتر بقوة 190 حصان ثنائي الدفع 4×2، متوفرة بجهيز Confort علبة يدوية وأوتوماتيكية ستسوق بسعر 4.800.000 للعلبة اليدوية و5.400.000 د.ج للأوتوماتيكية.

– موديل BAIC Pick-Up سيسوق بمحرك 2.5 لتر توربو ديازل، بقوة 174 حصان ثنائي الدفع 4×2، بسعر3.400.000 ورباعي الدفع 4×4 بسعر ترويجي 3.600.000 دج وهذا بعد خصم 300.000 د.ج.

جل الموديلات المركبة في مصنع BAIC Industrie International Algérie تتمتع بضمان 5 سنوات أو 000 100 كلم.