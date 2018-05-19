بالصور.. مطاعم الرحمة عبر الطرقات الصحراوية

انتشرت عبر الطرقات المؤدية إلى المناطق الجنوبية من الوطن الكثير من نقاط توزيع وجبات الإفطار على المسافرين.

كما توجد عبر الطرقات الصحراوية، مطاعم الرحمة التى توفر الإفطار وأماكن ركن السيارات.

وتجوب الجمعيات الخيرية اللطريق من بوابة الصحراء الجلفة الى ما بعد ورقلة وتندوف.

في صور تضامن بين الجزائريين، حيث يعتبر الجزائر إفطار الصائم في رمضان، من أحسن الاعمال الخيرية.

كما تعرف المنطاق الصحراوية من البلاد ،عادة حسنة دأب سكان الجنوب على اقامتها كل رمضان.

حيث تخصص العائلات الأدوار السفلى من بيوتها كمراقد لعابري الطريق الذين داهمهم الضلام في المدن.