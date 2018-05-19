بالصور.. مطاعم الرحمة عبر الطرقات الصحراوية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بالصور.. مطاعم الرحمة عبر الطرقات الصحراوية
بقلم مصطفى.ق

انتشرت عبر الطرقات المؤدية إلى المناطق الجنوبية من الوطن الكثير من نقاط توزيع وجبات الإفطار على المسافرين.

كما توجد عبر الطرقات الصحراوية، مطاعم الرحمة التى توفر الإفطار وأماكن ركن السيارات.

وتجوب الجمعيات الخيرية اللطريق من بوابة الصحراء الجلفة الى ما بعد ورقلة وتندوف.

في صور تضامن بين الجزائريين، حيث يعتبر الجزائر إفطار الصائم في رمضان، من أحسن الاعمال الخيرية.

كما تعرف المنطاق الصحراوية من البلاد ،عادة حسنة دأب سكان الجنوب على اقامتها كل رمضان.

حيث تخصص العائلات الأدوار السفلى من بيوتها كمراقد لعابري الطريق الذين داهمهم الضلام في المدن.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital