بالصور.. مطعم بولاية الشلف يكرّم حفظة القرآن على طريقته الخاصة

قام صاحب مطعم بوسط مدينة الشلف، بتكريم عدد كبير من حفظة القرآن الكريم على مستوى الولاية، كتحفيزا لهم وتتويجهم.

ونظم المطعم اليوم السبت حفلا تكريميا ومأدبة غذاء على شرف حفظة القرآن، وحضره الطلاب وأوليائهم وأئمة وأساتذة.

حيث قدم المطعم شهادات تكريمية وجوائز لبراعم القرآن من مختلف الفئات، بنات وشباب وأطفال صغار، كتحفيز لهم وتشجيعهم على مواصلة المشوار خاصة في حفظ القرآن.

كما إستسحن الأئمة وحفظة القرآن المكرّمين مبادرة هذا المطعم، وإعتبروها فريدة من نوعها وقيمة. كما ثمنوا هذه الإلتفاتة على أمل أن تتكرر مبادرات وتكريمات من هذا النوع على مستوى باقي الولايات أيضا.

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