تعيش أم وبناتها الثلاث في الشارع منذ 15 يوما، بسبب طردها من المنزل من قبل صاحبه في عز فصل الشتاء.

وقالت السيدة صاحبة الـ33 سنة لـ”النهار أونلاين”، إنها مطلقة منذ 4 سنوات وتعيش ببيت الزوجية، لتتفاجأ بصاحب البيت يطردها منه.

وأضافت أنه تم طردها بعد أنّ عاد المنزل لصديق طليقها السابق، مضيفة أنها تعيش حاليا رفقة بناتها الثلاث في الشارع.

وقالت إن بناتها وهم أمامة صاحبة الـ9 سنوات، فاطمة الزهراء ذات 8 سنوات وباتول ذات 4 سنوات وكلهم يتمدرسون.



أكدت والدموع تنهمر من أعينها أنها لم تجد من طريقة لحماية بناتها سوى نصب خيمة من البلاستيك بحي 140 مسكن عمارة 36.

وأكدت المرأة أنها تعيش حاليا على صدقات الجيران والمحسنين خاصة في عز فصل الشتاء، بعد عدم استجابة السلطات لمطلبها.



وناشدت المرأة السلطات المعنية، بتوفير سكن خاص يحميها رفقة بناتها من البرد والعواصف في عز الشتاء.