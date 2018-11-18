بالصور.. معرض السيرة النبوية بمناسبة المولد النبوي في تلمسان

تنظم دار الثقافة عبد القادر علولة لتلمسان معرض السيرة النبوية بمناسبة إحياء المولد النبوي الشريفي.

و يعرف المعرض إقبالا كبيرا للمواطنين للتعرف أكثر على سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وتتضمن التظاهرة المنتظمة منذ الأسبوع الماضي من قبل مركز الفنون والمعارض بالتنسيق مع دار الثقافة نصوصا تؤرخ لحياة الرسول الكريم.

من المولد والنشأة وشخصيته ونزول الوحي وقصة معجزة الإسراء والمعراج وبيعة العقبة الأولى والثانية وغيرها من الأحداث التاريخية الأخرى.

كما يشمل المعرض الذي بعض المجسمات لمكة المكرمة والمدينة المنورة وجبل عرفة وأحد وغار حراء.

التي جسدها طلبة قسم الهندسة المعمارية بجامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان .

المعرض يهدف إلى حث الزائرين على التحلي بأخلاق النبي والإقتداء به في حياتهم اليومية و تحفيزهم على حفظ أحاديثه الصحيحة.

ويتواصل المعرض إلى غاية نهاية شهر ربيع الأول الجاري.