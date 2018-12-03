بالصور .. معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في العاصمة السنيغالية دكار

إنطلقت اليوم الإثنين فعاليات معرض خاص بالمنتجات الجزائرية بالعاصمة السنيغالية دكار والذي سيستمر إلى غاية 16 ديسمبر 2018.

وحسب بيان وزارة التجارة فإن 46 مؤسسة جزائرية تشارك في المعرض والتي تنشط في عدة قطاعات.

تتمثل في الفلاحة والأغذية والصناعات الميكانيكية والإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والأشغال العمومية إضافة إلى قطاع النسيج.

وأضاف البيان ويرأس الوفد الجزائري في هذه التظاهرة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية شفيق شيتيي.

حيث يرافقه متعاملين اقتصاديين يمثلون الشركات العارضة.

ويعتبر هذا الحدث الاقتصادي فرصة للشركات الجزائرية لاستكشاف السوق السنيغالية سعيا لتطوير العلاقات التجارية بين شركات البلدين.

وكذا استكشاف الفرص التجارية والبحث عن فرص لإقامة شبكات تجارية مستدامة خارج المحروقات.

إضافة إلى “تعزيز إمكانيات التصدير الجزائرية نحو السنيغال والدول المجاورة والتي تعد أسواقا في متناول المنتجات الجزائرية التي تتميز بالجودة والوفرة”.

وأيضا لتفعيل ديناميكية جديدة من خلال مختلف الفعاليات الاقتصادية الجزائرية في الخارج.

وإختتم البيان أن هذه المبادرة تدخل في إطار توصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي دعا إلى التوجه نحو الأسواق الإفريقية.

وإقامة جسور لوجستية تساهم في إعادة تنشيط التعاون التجاري و الاقتصادي بين الجزائر وإفريقيا.