عاجل

بالصور…معرض للسيارات القديمة بميلة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بالصور…معرض للسيارات القديمة بميلة
بقلم هاجر بن منصور

يقام في تاجنانت جنوب ولاية ميلة، معرضا للسيارات القديمة الوحيد في الجزائر.

حيث أمن المعرض فسحة واسعة و راحة أكثر للزوار.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital