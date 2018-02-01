بالصور…معرض للسيارات القديمة بميلة

حيث أمن المعرض فسحة واسعة و راحة أكثر للزوار.
شهددت اليوم مدينة الغزوات حالة حزن شديدة جراء حادث انقلاب قارب صيد ليلة أمس بسواحل الغزوات بولاية تلمسان.
وحسب مصادر النهار فان القارب كان يقل صيادين…
إلتمست محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة أحكام ما بين 3و20 سنة في حق5 متهمين بإختطاف الرضيع ليث من مستشفى إبن باديس.
وتعود حيثيات القضية لجوان 2014…
ناشد الشاب عيسى الإسكافي القاطن بعين الحجر ولاية سعيد السلطات المحلية بمنحه محل لممارسة مهنته التي يزاولها منذ صغره.
وكما تضامن ايضا سكان المنطقة مع عيسى الذي يعتبرونه…
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