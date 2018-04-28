بالصور.. معسكر عاصمة للزهور إلى غاية نهاية الشهر

يشهد معرض الزهور والنباتات الطبية الذي تنظمه محافظة الغابات بداية من اليوم السبت بمدينة معسكر إقبالا كبيرا للمواطنين.

المعرض ينظم لأول مرة بالولاية والمقام بحديقة “باستور” بوسط مدينة معسكر بمشاركة 7 عارضين عموميين وخواص.

يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين وخاصة منهم النساء مباشرة بعد افتتاحه.

المعرض سيتواصل الى غاية الفاتح ماي إلا أنه يمكن تمديده إذا لوحظ استمرار الإقبال عليه.

خاصة أن الهدف الاساسي من تنظيمه هو ترسيخ ثقافة حب الطبيعة والاعتناء بها و تحسين الإطار المعيشي للسكان داخل منازلهم.