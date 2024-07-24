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الرياضة

بالصور ..معلول يصل الجزائر للشروع في عمله رفقة “سوسطارة”

بقلم عزيز طالبي
بالصور ..معلول يصل الجزائر للشروع في عمله رفقة “سوسطارة”
معلول
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التحق المدرب التونسي، نبيل معلول، إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة قبل التوجه صوب وجهته للركون للراحة و الشروع في عمله خلال الساعات القليلة القادمة.

و نشرت الصفحة الرسمية لفريق “سوسطارة”، اليوم الأربعاء، صورة للمدرب التونسي الذي سيشرف على العارضة الفنية للفريق، رفقة رئيس مجلس الإدارة عثمان سحبان الذي استقبله بالورود.

ومن المنتظر، ان يشرف المدرب نبيل معلول على أول حصة تدريبية بملعب عمر حمادي ببولوغين، التي ستكون مخصصة للتعرف على اللاعبين خاصة الجدد في شاكلة الثنائي المستقدم من تي بي مازيمبي كيفين مانديكو و قلودي ليكونزا وحسام الدين غشة القادم من الترجي التونسي.

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