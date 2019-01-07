بالصور..مغني الراب “كادوريم” الصهر الجديد لبن علي

نشر مغني الراب التونسي كريم الغربي المعروف بـ”كادوريم”، اليوم الإثنين، صورة جمعته بالرئيس الأسبق لتونس زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى وابنتهما نسرين، عبر حسابه الرسمي على انستغرام.

وعلق كادوريم على الصورة قائلا ” العائلة..حيث تبدأ الحياة، ولا ينتهي الحب أبدا”، ووضع أمام التعليق خاتم.

مما يرجح خبر ارتباط مغني الراب رسميا، مع إبنة الرئيس السابق لتونس زين العابدين بن علي، نسرين بن علي.

وكان في وقت سابق، قد كشف المحامي منير بن صالحة أن مغني الراب ”كادوريم” اتصل به، ومرّر له نسرين بن علي عبر الهاتف.

وقال بن صالحة في تدوينة كان قد نشرها في “فايسبوك”، إنّ “”كادوريم” و”نسرين” طلبا منه تقديم توضيح للرأي العام.

مفاده أنّ ما يجمعهما هو علاقة جديدة وجديّة، مملوءة بالعاطفة والحب الصادق وأنهما ماضيان نحو تكليلها بارتباط رسمي.