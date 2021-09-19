بالصور.. مفاجأة جديدة بين سولكينغ ومحمد رمضان

نشر المصري محمد رمضان صور حديثة جمعته مع النجم العالمي الجزائر عبد الرؤوف الدراجي المعروف فنيا بـ”سولكينغ” في باريس مشوقا الجمهور لعمل جديد سيجمعهما.

ويعتبر الفنان العالمي سولكينغ واحد من أنجح الفنانين العالمين خاصة بالديوهات التي اعتاد تسجيلها مع فنانين من كل العالم سجل من خلالها مئات الملايين من حيث المشاهدة.

من جهته، الفنان المصري أو “النمبر وان” كما يحلو له أن يلقب نفسه، محمد رمضان، واحد من انجح الفنانين الحاليين في الوطن العربي حيث يسجل ملايين المشاهدات على كل فيديو جديد ينشره على صفحته الخاصة على الانستغرام او اليوتيوب.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb