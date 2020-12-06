بالصور.. مفارز الجيش بباتنة تتدخل لفتح المسالك وفك العزلة على المناطق التي أغلقتها الثلوج

تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي، على مستوى بلدية لارباع بالقطاع العسكري باتنة، لفتح المسالك والطرق وفك العزلة على المواطنين.

يأتي هذا على إثر التقلبات الجوية الأخيرة بالولايات الشرقية للوطنـ، والتي عرفت تساقط كميات معتبرة من الثلوج.

وتدخلت مفارز الجيش على طول الطريق الرابط بين منطقتي لارباع وتقصريت، باستعمال آليات ومعدات تم تسخيرها لهذا الغرض.

وقد تسببت الاضطرابات الجوية في غلق عدد من الطرقات على مستوى عدة ولايات بسبب تراكم الثلوج و ارتفاع منسوب المياه.

وحسب مكتب التنسيق المروري لقيادة الدرك الوطني، تسببت الامطار بغلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين البويرة وتيزي وزو.

وحسب ماجاء في البيان، فإن تراكم الثلوج عى مستوى منطقة تيكجدة وبلدية أيت بومعدي قد تسبب في غلق الطريق.

أما بالطريق الوطني رقم 2 بفي شطره الرابط بين بلدية بغلية وبلدية الناصرية، فقد توقفت حركة المرور بسبب منسوب وادي الكوانين.

كما تسببت الاضطرابات الجوية في غلق الطريق الولائي رقم 1 ولاية تيارت في شطره الرابط بين مغيلة وبلدية عماري.